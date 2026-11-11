МИД РФ: на Ближнем Востоке наблюдается рост террористической активности. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Ближнем Востоке наблюдается рост террористической активности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, Запад рассматривает терроризм как способ обеспечения собственного доминирования на мировой арене.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что бойцы США покидают свои военные базы на Ближнем Востоке и заселяются в отели арабских стран, чтобы оттуда совершать атаки на Иран.

До этого власти Ирана сообщили, что террористы, действующие на севере Сирии, работают в координации с Соединенными Штатами.