Здание Министерства иностранных дел России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Пётр Ильичев на сессии «Международный терроризм как угроза коллективной безопасности: новые вызовы и меры противодействия» указал на рост террористической угрозы, источником которой является Украина.

По его оценке, киевские власти при одобрении и поддержке западных покровителей используют самые разные методы — вплоть до атак на гражданские объекты и мирных жителей, телефонного мошенничества и вовлечения молодёжи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на фоне провалов ВСУ в зоне боевого соприкосновения киевский режим бьётся в агонии и вымещает злобу на мирном населении России. Тогда же дипломат подчёркивала, что Москва рассчитывает на беспристрастную оценку террористических действий ВСУ против мирных граждан со стороны международных организаций.