Крупнейшее металлургическое предприятие Украины начало консервацию производства: подробности

Металлургический завод «АрселорМиттал Кривой Рог» начал консервацию производства. Фото: Stephane Mahe/Reuters

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» приступило к процедуре консервации своих производственных мощностей. Завод переводится в режим «холодной остановки». Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на официальные заявления руководства предприятия.

Решение о полной приостановке технологических процессов было принято после серии ракетных ударов. Представители администрации завода подчеркнули, что продолжение обычной производственной деятельности в текущей обстановке не представляется возможным из-за критических рисков для безопасности персонала и инфраструктуры.

Возобновление работы комбината отложено на неопределенный срок. В компании заявили, что вернуться к вопросу восстановления стабильного производства удастся только после завершения вооруженного конфликта и при выполнении ряда обязательных условий, для чего руководству предприятия предстоит провести консультации с правительством Украины.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы (ВС) России несколько раз били по цехам металлургического комбината в Кривом Роге, производящим стальной прокат для вооружения и военной техники. Напомним, российские военные наносят удары только по объектам, помогающим украинской армии.