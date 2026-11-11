Южная Корея содрогнулась из-за жуткого ДТП: автобус протаранил машины, десятки пострадавших

В Южной Корее автобус протаранил 32 автомобиля, пострадали 57 человек Фото: REUTERS.

В Южной Корее пассажирский автобус протаранил 32 автомобиля, в результате массового ДТП пострадали 57 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на полицию и пожарные службы.

Авария произошла утром 11 ноября в городе Соннам к югу от Сеула. Автобус № 340 под управлением мужчины в возрасте около 60 лет врезался в четыре автобуса, грузовик и 27 легковых машин, стоявших на светофоре.

Столкновения происходили на протяжении 100–150 метров, после чего автобус врезался в разделительное ограждение и остановился. Девять человек, включая водителя, получили тяжелые травмы, еще 48 пострадали незначительно. По данным спасателей, угрозы для жизни раненых нет.

Сам водитель утверждает, что у автобуса отказали тормоза. При этом проверка не выявила алкоголя в его организме. Полиция выясняет причины аварии, в том числе проверяет, не принимал ли мужчина какие-либо препараты. Из-за ДТП движение на участке временно перекрывали, однако позднее ограничения сняли.

Ранее в Сеуле пассажирский автобус врезался в здание банка. Авария произошла 16 января возле станции метро «Сеодаэмун». В результате пострадали 13 человек, двое из которых получили тяжелые травмы. Всех раненых доставили в больницы, а полиция начала выяснять причины происшествия.