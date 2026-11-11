После концерта в Москве рэпера 3g0th2002 отправили под арест: что случилось

Рэпера 3g0th2002 отправили под арест после отказа от медосвидетельствования Фото: Олег ЗОЛОТО.

Рэпера Романа Романова, выступающего под псевдонимом 3g0th2002, арестовали на 12 суток в Москве. Такое решение 10 ноября вынес мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево, сообщается в канале MAX столичных судов общей юрисдикции.

Суд установил, что в одном из концертных залов Москвы у Романова заметили признаки наркотического опьянения. При этом исполнитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

Музыканта признали виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Ему назначили административный арест сроком на 12 суток.

Ранее KP.RU писал, что рэпер Гуф был оштрафован за отказ пройти медицинское освидетельствование перед концертом в Калининграде. Артисту назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.