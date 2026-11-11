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НовостиОбщество11 ноября 2026 7:40

После концерта в Москве рэпера 3g0th2002 отправили под арест: что случилось

Рэпера 3g0th2002 отправили под арест после отказа от медосвидетельствования
Анна АДАМАЙТЕС
Рэпера 3g0th2002 отправили под арест после отказа от медосвидетельствования

Рэпера 3g0th2002 отправили под арест после отказа от медосвидетельствования

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Рэпера Романа Романова, выступающего под псевдонимом 3g0th2002, арестовали на 12 суток в Москве. Такое решение 10 ноября вынес мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево, сообщается в канале MAX столичных судов общей юрисдикции.

Суд установил, что в одном из концертных залов Москвы у Романова заметили признаки наркотического опьянения. При этом исполнитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

Музыканта признали виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Ему назначили административный арест сроком на 12 суток.

Ранее KP.RU писал, что рэпер Гуф был оштрафован за отказ пройти медицинское освидетельствование перед концертом в Калининграде. Артисту назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.