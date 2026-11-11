Названы условия для курса доллара по 100 рублей в 2027 году

Экономист Байгузина допустила рост курса доллара до 100 рублей в 2027 году Фото: REUTERS.

Курс доллара на уровне 100 рублей в 2027 году возможен, однако его длительное закрепление выше этой отметки относится к неблагоприятному сценарию. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Люза Байгузина.

В базовом прогнозе экономист ориентируется на диапазон 90–98 рублей за доллар, допуская краткосрочный выход за эти пределы в случае резких внешних шоков. По словам эксперта, для устойчивого ослабления российской валюты потребуется одновременно несколько факторов: падение экспортных доходов, снижение цен на российскую нефть, проблемы с международными расчетами, рост спроса на импорт и быстрое смягчение денежно-кредитной политики.

Байгузина также предупредила о разной скорости проявления последствий девальвации для граждан. Зарубежные бронирования и валютные платежи реагируют на колебания мгновенно, тогда как ценники на импортные товары на полках магазинов меняются постепенно по мере израсходования существующих складских запасов и исполнения действующих контрактов.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин назвал факторы, от которых зависит курс рубля. По его словам, ключевое значение играет динамика спроса и предложения.