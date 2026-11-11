Шарапа: каждый четвертый тяжелораненый доброволец снова возвращается в зону СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Около четверти добровольцев Добровольческого корпуса после тяжелых ранений и ампутаций возвращаются к выполнению боевых задач. После реабилитации они снова присоединяются к боевым подразделениям, рассказал РИА Новости руководитель психологической службы корпуса Сергей Шарапа.

По его словам, на данный момент доля таких бойцов составляет примерно 25%. Большую роль в восстановлении раненых играют поддержка близких и работа психологов. Шарапа подчеркнул, что результат реабилитации зависит не только от врачей. Медики проводят операции и назначают лечение, однако значительную часть работы должен выполнить сам боец. По оценке психолога, половина усилий приходится на медицинский персонал, а вторая половина — на самого человека.

Ранее KP.RU писал, что на Урале предложили обязать ветеранов СВО проходить психологическую реабилитацию. Сейчас военнослужащие обращаются к специалистам добровольно, однако региональные власти обсуждают необходимость обязательной поддержки после возвращения к мирной жизни.