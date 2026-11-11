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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 7:59

СК завел дело после нападения студентки с ножом на девушку в Большеречье

В Омской области задержали студентку, которая напала с ножом на девочку
Мария СПИРИДОНОВА
СК завел дело после нападения студентки с ножом на девушку в Большеречье

СК завел дело после нападения студентки с ножом на девушку в Большеречье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Полиция задержала 19-летнюю учащуюся колледжа в рабочем посёлке Большеречье Омской области. Девушку подозревают в покушении на убийство 17-летней знакомой, которой она нанесла несколько ножевых ударов, сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошёл вечером 9 ноября. 19-летняя жительница посёлка напала на несовершеннолетнюю. Подозреваемая нанесла девочке несколько ударов ножом. Прохожие услышали крики и вызвали полицию. Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации. Состояние подростка оценивают как тяжёлое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование поставила на контроль прокуратура. Суд должен избрать подозреваемой меру пресечения.

Ранее в Красноярском крае местная жительница напала на пенсионерку-инвалида в лифте, избив соседку её же тростью. В лифт к пожилой женщине зашла одна из жительниц дома и начала возмущаться тем, что другие «не сидят дома, а ездят на лифтах». Через некоторое время ссора переросла в драку.