СК потребовал арестовать гражданина ФРГ, обвиняемого в убийстве врача в Москве Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный комитет потребовал арестовать гражданина Германии, обвиняемого в убийстве главного врача частной клиники в Москве, сообщили 11 ноября, в среду, в Главном следственном управлении СК России.

В пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве сказали, что мужчине предъявили обвинения сразу по двум уголовным статьям. Иностранцу вменяют убийство и неправомерное завладение автомобилем. Речь идет о части 1 статьи 105 и части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ.

Следователи планируют 12 ноября обратиться в Щербинский районный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что тело главного врача «КМ-Клиник» Марины Каган обнаружили утром 10 ноября в ее частном доме в Новой Москве. На теле 60-летней женщины были признаки насильственной смерти.

У погибшей Марины Каган были сломаны кости черепа и обнаружены следы удушения на шее. Подозреваемого, гражданина Германии, задержали через несколько часов после вызова силовиков.