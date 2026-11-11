Стала известна возможная тема встречи Путина, Трампа и Си в Китае на саммите АТЭС

Китай, РФ и США хотят согласовать повестку по вопросу ИИ в ядерной сфере Фото: REUTERS.

Россия, Китай и США пытаются согласовать повестку по вопросам использования искусственного интеллекта (ИИ) в ядерной сфере к началу саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

"Основное внимание сосредоточено на сферах, где стороны могут достичь консенсуса, - в частности на роли ИИ в системах ядерного управления и контроля", - отметил собеседник газеты.

По его словам, рабочие группы обсуждали вопросы применения ИИ в критически важных системах вооружений, а также возможность принятия совместного заявления, направленного против ядерной войны.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на полях предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне на данный момент находится в стадии согласования. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что проработка ключевых вопросов и тем для возможной трехсторонней встречи ведется в контакте как с Пекином, так и с Вашингтоном.