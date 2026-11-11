NYP: Нью-Йорк столкнулся с нашествием бешеных енотов, во всем виноваты люди Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Нью-Йорк охвачен вспышкой бешенства среди енотов, при этом наибольший приток инфицированных животных зафиксирован в Бронксе, Бруклине, Куинсе и на Статен-Айленде. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на Департамент здравоохранения Нью-Йорка.

С начала 2026 года в городе зарегистрировано уже 26 случаев заболевания, что на 30% превышает показатели за весь прошлый год и более чем в 12 раз превосходит итоговые данные 2024 года.

Эксперты отмечают, что вирус начал активно распространяться в районах, где ранее бешенство енотов практически не встречалось. Наряду с естественным цикличным ростом популяции и хаотичной застройкой диких территорий, одной из главных причин вспышки специалисты называют человеческий фактор. Перенос инфекции в новые локации часто происходит из-за самовольного отлова и перемещения животных жителями, а также из-за доступности бытовых отходов и оставленного на улице корма для домашних питомцев.

Несмотря на стереотипы, инфицированные еноты редко проявляют открытую агрессию, чаще выглядя ослабленными или дезориентированными из-за паралича. Тем не менее власти города призывают жителей соблюдать дистанцию, не подкармливать диких животных и плотно закрывать мусорные баки, поскольку бешенство смертельно для человека при отсутствии своевременного лечения. Для сдерживания эпидемии службы здравоохранения уже начали распространять в парках специальные приманки с пероральной вакциной.

Отметим, что в США люди очень часто сталкиваются со странным поведением енотов. Так, один из енотов несколько раз устраивал пьяный дебош в алкомаркете.