Reuters: ЕС не ожидает вступления Украины в союз в ближайшие 10 лет. Фото: Alexandra Pogiba/Global Look Press

ЕС скептически относится к перспективе вступления Украины в Союз в ближайшие десять лет, несмотря на то, что некоторые лидеры стран Европы и надеются на прием Незалежной в блок. Об этом сообщает Reuters.

Однако в беседах с агентством более десятка дипломатов и чиновников из стран ЕС в частном порядке с большой осторожностью говорят о вступлении Украины в Евросоюз. Они указывают на несколько серьезных препятствий, которые Киеву придется преодолеть для вступления в ЕС.

«Когда вы осматриваетесь вокруг, вы понимаете, что во многих странах политики не ожидают, что Украина присоединится к ЕС через 10 лет», — сказал Джеральд Кнаус, председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности».

Правда вслух говорить или намекать на такой настрой еврочиновникам страшно - потому что подобные сигналы, утверждает агентство, могут деморализовать Киев.

В этих условиях, напомним, руководство Евросоюза из года в год кормит киевский режим завтраками по поводу членства Незалежной в ЕС. Так, еще в 2024 году глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заверяла, что переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся в 2025 году.