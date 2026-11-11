Операторы связи раскрыли данные банков: 85% их звонков клиентам приходится на должников

Банки отказались от предложения МТС и «Мегафона» по немаркированным звонкам Фото: Александр Новиков.

Представители крупнейших российских банков отклонили предложения операторов связи МТС и «МегаФон» по урегулированию вопроса маркировки исходящих вызовов. Блокировка немаркированных телефонных звонков от финансовых организаций была ранее отложена операторами до 13 ноября. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, переданном агентству ТАСС.

Как заявили в МТС и «МегаФоне», в ходе консультаций с регуляторами представители банковского сектора признали, что около 85% их исходящих вызовов клиентам связаны с взысканием задолженностей по кредитам, из-за чего граждане нередко получают до 5–10 звонков в день от коллекторских служб.

Банки выражают опасения, что прямая маркировка коллекторских вызовов снизит дозваниваемость и приведет к росту их расходов. В ответ телеком-операторы напомнили о требованиях законодательства отображать не только категорию звонящего, но и цель вызова, предложив пакетные решения для снижения финансовой нагрузки на банки.

Операторы также назвали преувеличенными заявления о том, что блокировка немаркированных номеров навредит борьбе с мошенниками, указав, что противодействие фроду занимает менее 0,3% от общего объема телефонных обращений банков к клиентам. Предложенную схему по выделению номеров для защиты клиентов в отдельные контракты финансовый сектор не принял.

Напомним, обязательная маркировка звонков в России введена с 1 сентября 2025 года. Оператор «Билайн» ранее смог договориться с банками об условиях маркировки их вызовов.