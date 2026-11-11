Telegraph: Украина отвергла предложение США о пересмотре границ в Донбассе Фото: REUTERS.

Киевский режим отклонил идею Вашингтона о пересмотре границ в Донбассе, которое должно было, по мнению Вашингтона, разблокировать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на украинский источник, близкий к переговорам.

В материале отметили, что спецпредставители США предложили территориальный компромисс по изменению границ административных регионов Донецкой и Луганской Народных Республик. При этом Россия, якобы, получила бы полный контроль над линией боевого соприкосновения в Донбассе, а Киеву бы не пришлось сдавать занимаемые ВСУ города.

"Украина никогда не признает этого ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров", — заявил источник издания.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что России важно, чтобы киевский режим проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле и к выходу на мирное урегулирование.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин указал, что территория Донбасса, а также Новороссии должна быть полностью освобождены российскими войсками от украинских боевиков в ходе проведения спецоперации.

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