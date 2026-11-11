СК возбудил уголовные дела о терактах после атак ВСУ на Смоленскую область и ДНР Фото: Олег ЗОЛОТО.

Следственный комитет (СК) Российской Федерации возбудил уголовные дела по статье о террористическом акте по фактам атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Смоленской области и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом официально сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обстрелам и атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Смоленской области, а также пассажирский автобус в ДНР.

Напомним, прошлой ночью Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотников со стороны украинской армии. В результате атаки погибли два человека. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин в «Максе», силами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь над регионом было уничтожено 37 вражеских дронов. В городе Ярцево обломки одного из беспилотников упали на многоэтажный дом и вызвали пожар.