В Россию вернутся радиоточки: чего ожидать Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В России планируют сохранить и развивать сети проводного радиовещания, чтобы использовать их в том числе для оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект обновленной Стратегии развития отрасли связи, подготовленный Минцифры.

Сейчас радиоточки обеспечивают трансляцию трех обязательных радиопрограмм, а также служат частью системы экстренного информирования населения. С инициативой сохранить такую инфраструктуру в многоквартирных домах выступили «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО). По данным Минцифры, в многоэтажках проживают около 70% россиян.

Главным преимуществом проводного радио считается его независимость от домашнего электричества и мобильного интернета. Сигнал можно доставлять по конкретным адресам даже при отключении света, а сами сети лучше защищены от кибератак.

«Громкоговоритель в квартире питается от линии, а не от розетки. Если в доме нет света, сотовая сеть легла и телефон сел, радиоточка всё равно сообщит, что происходит. По ней можно передать больше информации, чем в SMS», — объяснил эксперт НТИ Илья Ильинский.

Однако доступность такого способа оповещения остается проблемой. Партнер ComNews Research Леонид Коник отметил, что проводное радио как формат вещания устарело, а пользоваться им сегодня может лишь небольшая часть населения. По его мнению, в условиях, когда экстренное предупреждение может спасти жизни, эту проблему необходимо решать.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о развитии телекоммуникационной инфраструктуры страны. По его словам, число базовых станций связи в 2026 году увеличилось почти на 9%, достигнув одного миллиона. При этом сети 4G уже охватывают практически все российские домохозяйства. Глава правительства подчеркнул, что отрасль продолжает развиваться, несмотря на внешние ограничения.

Кроме того, в сентябре Минцифры объявило о запуске мобильной связи пятого поколения в России. На первом этапе сети 5G заработали в 16 городах страны, обеспечив доступ к высокоскоростному интернету примерно 10 миллионам абонентов. В дальнейшем покрытие планируется расширять, в том числе с использованием отечественных базовых станций.