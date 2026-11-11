«Единая Россия» наградила сотрудников ЖКХ прифронтовых регионов

Премию проводит Комиссия Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ РФ при поддержке партпроекта «Школа ЖКХ» «Единой России». Фото: ER.RU

В Москве прошла церемония награждения лучших сотрудников ЖКХ со всей страны. Всероссийская межрегиональная многоотраслевая премия профессионалов предприятий городского хозяйства проводится уже в шестой раз при поддержке партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ».

В 2026 году на премию было подано рекордное число заявок – 1170, в конкурсе участвовали работники отрасли из 50 субъектов страны. Профессиональное жюри назвало лучшими 170 организаций и работников ЖКХ из 30 регионов России.

«За шесть лет премия стала общепризнанной в жилищно-коммунальной отрасли. Быть её лауреатом — значит получить знак качества эффективной работы. Это определённый позитивный сигнал и для потребителей услуг данных компаний, и для тех, кто планирует сотрудничать с ними, и мотивация для работников внутри компаний, которые понимают, что трудятся в достойном месте. Для многих премия - стимул повышать квалификацию сотрудников, совершенствовать свою работу», - подчеркнул координатор партийного проекта «Школа ЖКХ», депутат Московской городской думы Александр Козлов.

Премия включает 17 номинаций, объединяющих все секторы городского хозяйства, в том числе водоканалы, тепловые сети, управляющие компании и региональных операторов ТКО. По словам координатора партийного проекта «Школа ЖКХ» в Московской области Натальи Абросимовой, ее главная цель – продвигать передовые практики в сфере коммунального хозяйства и внедрять высокие стандарты обслуживания домов и дворов в каждом регионе.

Особый акцент в этом году был сделан на признании значимости труда коммунальщиков из прифронтовых районов, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, Брянской, Белгородской и Курской областей.

«В сложнейших условиях они ежедневно обеспечивают жителей необходимыми коммунальными услугами, приводят в порядок дома, дворы, общественные пространства. Партпроект «Школа ЖКХ» считает необходимым поощрить этих людей, которые, как и наши воины, являются Героями. Несмотря на вызовы, они стараются создать комфорт для жителей», - подчеркнул Александр Козлов.

В номинации «Добрая энергия» премией был отмечен «Донбасстеплоэнерго». Сотрудники организации минувшей зимой не раз восстанавливали работу котельных после атак вражеских беспилотников – повреждения тогда получили не менее половины объектов.

Работники «Энергосбыта Луганск» получили награды за неравнодушие и инициативность. Гарантирующий поставщик электроэнергии в ЛНР создал мобильный центр обслуживания потребителей - специальный автобус, объезжающий отдаленные районы республики. Он помогает жителям сельской местности получать все необходимые услуги энергоснабжения. В прошлом году мобильный пункт совершил 170 поездок, в этом году сотрудники «Энергосбыта» планируют объехать 60% территории республики.

Коммунальщики из Брянска, Белгорода и Курска были отмечены за лучшую организацию по содержанию мест общего пользования.

«Сотрудникам управляющих компаний этих регионов удаётся делать уникальные вещи. Они не просто приводят в порядок города после атак врага: убирают дворы, ремонтируют дома. Они вновь воссоздают красоту и эстетику: разбивают цветники, облагораживают клумбы, потому что такие моменты важны для психологического состояния жителей», —рассказал Александр Козлов.