ВС РФ за сутки поразили цеха производства робототехнических комплексов ВСУ

ВС РФ за сутки поразили цеха производства наземных робототехнических комплексов Фото: REUTERS.

Российские военные в течение суток поразили цеха производства наземных робототехнических комплексов для боевиков ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

"...Нанесено поражение объектам ...цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска...", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ВС РФ ночью 11 ноября нанесли удары по трем электроподстанциям в в Днепропетровской и Одесской областях, которые были действовали в интересах ВСУ.

Днем ранее российские военные нанесли удары по двум электроподстанциям в Нежине и Соснице Черниговской области. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.