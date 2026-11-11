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НовостиПолитика11 ноября 2026 9:08

Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят без СМИ

Диалог делегаций России, США и Украины в ОАЭ идет без прессы
Анна АДАМАЙТЕС
Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят без СМИ

Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят без СМИ

Фото: REUTERS.

Переговоры между представителями Российской Федерации, Соединенными Штатами Америки и Украины в Абу-Даби проходят в закрытом режиме, журналистов к обсуждениям не допускают, сообщил источник KP.RU в переговорной группе 11 ноября, в среду.

На данный момент трехсторонняя встреча возобновилась, первый раунд переговоров состоялся 10 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.