Казнь после 20 лет в тюрьме: отцу, обезглавившему троих детей ради ритуала, введут смертельную инъекцию

В Техасе исполнят смертный приговор отцу, обезглавившему троих малолетних детей. Фото: Артем КИЛЬКИН.

В американском штате Техас назначена казнь Джона Аллена Рубио посредством смертельной инъекции. Осужденный провел в камере смертников более двадцати лет за расправу над троими детьми в возрасте от двух месяцев до трех лет. Мать убитых детей, помогавшая соучастнику в совершении преступления, отбывает три пожизненных заключения. Об этом пишет The Sun.

Трагедия произошла в марте 2003 года. На допросах и в суде Рубио заявлял, что действовал под влиянием галлюцинаций и совершил убийство, так как считал, будто в детей вселились злые духи. Мотивом жестокой расправы, по его словам, стало намерение провести ритуал.

Защита утверждала, что Рубио страдает параноидальной шизофренией и должен быть признан невменяемым. Однако свидетели и сокамерники заявили о симуляции психического расстройства.

Суд учел осознание Рубио противоправности своих действий и возможности наказания. Первоначальный приговор 2003 года был отменен, но в 2010 году коллегия присяжных признала его виновным и приговорила к высшей мере наказания.

Тем временем двое обвиняемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых в Паттайе пытаются избежать смертной казни. Обвиняемые признали свою вину. Таким образом они изменили показания, осознав, что частичное отрицание вины не спасет их от сурового приговора и лишит права на смягчение наказания.