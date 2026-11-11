В Кремле высказались о контактах с европейцами в Абу-Даби

Песков: Делегация РФ не встречалась с европейцами в Абу-Даби Фото: REUTERS.

У российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби не было контактов с еропейскими представителями. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду, и таких контактов не было", - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава украинских переговорщиков, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров сообщил, что в Абу-Даби делегация Киева после завершения переговоров с Москвой и Вашингтоном намерена провести отдельную встречу с европейскими кураторами.

В свою очередь делегация РФ днем 11 ноября сделает заявление для журналистов итогам встречи в Абу-Даби.

Напомним, во вторник, 10 ноября, мирные переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева продолжались 4,5 часа.