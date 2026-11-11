Подросток два дня ждал помощи в горах Киргизии: после его гибели уволили чиновников

Президент Киргизии уволил трёх чиновников после гибели подростка в горах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Киргизии уволили трех высокопоставленных сотрудников МЧС после гибели 14-летнего подростка в горах. Президент страны Садыр Жапаров также объявил строгий выговор главе ведомства Канату Чыныбаеву, сообщила пресс-служба правительства республики.

С должностей отстранены заместитель главы МЧС Алмазбек Асанов, начальник центра управления в кризисных ситуациях Азис Эгембердиев и руководитель центра подготовки спасателей Тынарбек Мурашов. Такое решение принял глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Поводом стала гибель Амира Кунакунова в природном парке «Ала-Арча». Вечером 7 ноября подросток позвонил спасателям, сообщив, что заблудился и не может спуститься с гор. Однако поиски начались только на следующий день. Тело мальчика обнаружили спустя почти двое суток после обращения, причиной смерти стало переохлаждение.

Проверка выявила нарушения в организации реагирования на происшествие, передаче информации и координации спасательных подразделений. В частности, сведения о случившемся несвоевременно поступили руководству МЧС.

Ранее KP.RU писал, что в горах Сочи двое братьев 15 и 19 лет провели 27 часов в каменной расщелине после падения с тропы. Спасатели смогли добраться до них и эвакуировать молодых людей.