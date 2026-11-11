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НовостиПолитика11 ноября 2026 9:40

Песков: Делегация РФ в Абу-Даби постоянно докладывает Путину о ситуации

Делегация РФ сделает заявление для прессы 11 ноября, отметил Песков
Сергей ГАПЧУК
Песков: Делегация РФ в Абу-Даби постоянно докладывает Путину о ситуации

Песков: Делегация РФ в Абу-Даби постоянно докладывает Путину о ситуации

Фото: REUTERS.

Российская делегация на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине постоянно информирует президента РФ Владимира Путина о происходящем. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент постоянно информируется нашей делегацией о том, что происходит в Абу-Даби", - сказал он.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что 11 ноября встреча переговорщиков еще продолжается, следует дождаться ее завершения, тогда делегация РФ на месте расскажет прессе об итогах.

Как писал сайт KP.RU, в первый день переговоров, 10 ноября, в Абу-Даби делегации трех стран общались на протяжении 4,5 часа. Также была сделана пауза, во время которой стороны могли проконсультироваться. Как подчеркнул Песков, российские переговорщики имели возможность напрямую связаться с Путиным.