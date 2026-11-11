Будущая правительница КНДР: перебежчики рассказали о возможной передачи власти 13-летней дочери Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью, 13-летней Ким Чжу Э Фото: REUTERS.

Большинство северокорейских перебежчиков склоняются к мнению, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына готовят к принятию верховной власти в стране. К такому выводу пришли журналисты Associated Press по итогам серии интервью со сбежавшими из страны гражданами.

Выводы о статусе 13-летней Ким Чжу Э делаются на основе ее регулярного участия в государственных мероприятиях. Девочка регулярно сопровождает отца на испытаниях баллистических ракет, военных парадах и торжественных приемах, а официальная пропаганда называет ее «самым любимым» и «уважаемым» ребенком главы государства.

Восемь из одиннадцати опрошенных респондентов согласились с выводами южнокорейских аналитиков, отметив, что партийная номенклатура и дипломатический корпус уже соблюдают в отношении нее протокол, предусмотренный исключительно для официального преемника.

В то же время эксперты и часть перебежчиков указывают на сохраняющийся скептицизм в отношении передачи власти женщине в традиционно патриархальном обществе. К критическим факторам относят минимальное присутствие женщин в высших эшелонах Трудовой партии Кореи, где ключевые посты в руководящих отделах занимает преимущественно мужской состав.

При этом аналитики подчеркивают, что в рамках действующей государственной идеологии и культа личности династии Ким фактор пола может оказаться вторичным.

Ранее разведка Южной Кореи сообщала о подготовке Ким Чжу Э на посту лидера КНДР. Сообщалось, что 13-летнюю девочку якобы назначили куратором ядерных сил страны.