Минобороны РФ: освобождение Воскресенки открыло путь для продвижения в Запорожье Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Освобождение населенного пункта Воскресенка в Запорожской области российской армией создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны РФ 11 ноября, в среду. Также это позволило расширить зону контроля ВС РФ на линии боевого соприкосновения в Запорожье.

По данным российского военного ведомства, в боях за Воскресенку украинские подразделения потеряли до роты личного состава и более 50 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга». В Министерстве обороны РФ отметили, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенный пункт в результате решительных действий.

Напомним, 11 ноября стало известно, что ВС РФ освободили два населенных пункта. В Запорожье под контроль Вооруженных сил России перешла Воскресенка, а в Донецкой Народной Республике — Шиловка.

Ранее KP.RU писал, что подразделения группировки «Восток» освободили село Васильковое в Запорожской области. В Минобороны тогда также сообщали об уничтожении тяжелых гексакоптеров «Баба-яга», которые ВСУ используют для снабжения подразделений и нанесения ударов.