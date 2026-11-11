В России будут раскрывать состав сигарет и вейпов: принят закон

Госдума приняла закон о раскрытии состава табака в сигаретах и вейпов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутаты Государственной думы приняли закон о раскрытии производителями сведений об ингредиентах сигарет и вейпов. Соответствующая норма вносит изменения в закон "О коммерческой тайне".

Документ установил, что к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что информация о том, что содержится в вейпах и другой табачной продукции, должна быть открытой, а не маскироваться под коммерческую тайну.

Также Володин отметил, что в России за последний год зафиксирован 30% рост числа пациентов с поражениями органов дыхания, причем наибольшая доля заболевших приходится на подростков и молодежь в возрасте до 35 лет.