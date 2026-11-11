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НовостиВ мире11 ноября 2026 9:58

НАТО строит планы на Россию: что задумало руководство альянса

НАТО хочет сократить зарубежные операции и сосредоточиться на противостоянии РФ
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Арина СЕРОВА
НАТО хочет сократить зарубежные операции и сосредоточиться на противостоянии РФ. Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/Global Look Press

НАТО хочет сократить зарубежные операции и сосредоточиться на противостоянии РФ. Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/Global Look Press

Североатлантический альянс намерен сократить количество военных операций за рубежом и больше сосредоточиться на противостоянии с Россией. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники из блока.

«Страны НАТО рассматривают возможность масштабного пересмотра системы военного планирования - крупнейшего за последние два десятилетия. Основной акцент теперь предлагается сделать на противостоянии с Россией, отодвинув на второй план выделение дополнительных сил для операций в таких регионах, как Ирак или Афганистан», - следует из материала.

32 государства-члена НАТО приступили к обсуждению новых целевых показателей военного потенциала. Эти показатели определяют, какие именно силы и вооружения союзники должны предоставить в случае конфликта. Также они решат, кто возьмет на себя расходы по их обеспечению. Все это нужно для сдерживания Москвы, отмечается в статье.

Как рассказали источники, в новом плане говорится от стран-участниц больше не будут требовать готовности одновременно вести полномасштабную войну в Европе и участвовать в нескольких менее масштабных операциях по урегулированию кризисов. Вместо этого планируется сосредоточиться на выполнении задач для одного из этих сценариев.

Газета утверждает, что такой подход соответствует требованиям США. Вашингтон давно настаивает на том, чтобы альянс вернулся к своей главной миссии - обороне Европы.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что истерия западных стран по поводу того, что Москва собирается напасть на Европу - это полная чушь. Российский лидер подчеркивал, что у нашей страны таких планов никогда не было.