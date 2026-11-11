Суд приговорил бизнес-коуча Наталию Закхайм к 5,5 года колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении известного бизнес-коуча Наталии Закхайм и ее соучастников. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия перед судом предстали сама Наталия Закхайм, ее супруг Андрей Краснов, их сын Трой Краснов, семейная подруга Светлана Семинеева, а также бывшая ученица коуча Гульнара Нугманова.

Суд приговорил Закхайм к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела также получили реальные сроки заключения, за исключением одной из осужденных, которой назначено условное наказание с испытательным сроком.

Напомним, по данным следствия, в 2021 году фигурантка организовала преступную группу, которая похищала деньги граждан под видом продажи дорогостоящих обучающих курсов и тренингов по инвестированию. Обещанные образовательные программы потерпевшие в итоге не получали, а собранные средства организаторы присваивали и тратили по своему усмотрению. Общий ущерб по делу превысил 70 млн рублей, при этом в ходе предварительного расследования правоохранительные органы выявляли и другие эпизоды преступной деятельности группы.