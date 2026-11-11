Нардеп Скороход назвала языковых активистов на Украине мовными полудурками Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Жану Новосельцеву жестко раскритиковала языковых активистов и всех, кто призывает к санкциям за использование в стране русского языка, назвав их "мовными полудурками".

"А эти мовные полудурки, они распространяют вражду между мирным населением. ..У нас что, ... (Зеленский) не говорит на русском? Говорит", - подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что и депутаты Верховной рады разговаривают на русском. По ее словам, зачем устраивать вражду на ровном месте.

Как писал сайт KP.RU, 10 ноября стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский использовал русский язык во время интервью с американским телеканалом ABC News. После этого поступила жалоба так называемому "мовному омбудсмену" Украины Елене Ивановской. Однако, аппарат уполномоченного по защите госязыка не отреагировал на это.