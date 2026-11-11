В Омской области объявили режим опасности БПЛА Фото: REUTERS.

В Омской области объявили режим беспилотной опасности. Об угрозе атаки беспилотников 11 ноября в 15:40 сообщил губернатор Виталий Хоценко, сославшись на данные Минобороны России. Об этом пишет «КП-Омск».

Глава региона призвал жителей не подходить к окнам и по возможности укрыться в помещениях. О происшествиях необходимо сообщать по номеру 112. Также Хоценко напомнил о запрете на фото- и видеосъемку беспилотников и работы систем ПВО.

На фоне угрозы в Омском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Пассажирам рекомендовали следить за информацией о рейсах на сайте аэропорта и электронном табло.

Ранее KP.RU писал, что 4 ноября в Омской области также объявляли беспилотную опасность. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту спустя полчаса после сообщения губернатора.