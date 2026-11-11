Мурашко: заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась более чем в четыре раза

Михаил Мурашко Фото: Михаил ФРОЛОВ.

С начала 2000-х годов заболеваемость туберкулёзом в России сократилась более чем в четыре раза, а смертность от этой болезни уменьшилась в 7,3 раза. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время конгресса «Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения».

«С начала 2000-х годов заболеваемость туберкулезом снижена более чем в 4 раза, смертность — в 7,3 раза», — резюмировал Мурашко.

Также он отметил, что в России не зафиксировано ни одного случая детской смерти от туберкулеза. А 10 российских регионов близки к полному избавлению от туберкулеза как от заболевания, резюмировал он в своем докладе.

Ранее KP.RU рассказал о неочевидных симптомах, которые указывают на высокую вероятность заболевания туберкулезом. Если на них вовремя обратить внимание, то можно не бояться осложнений от болезни.