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НовостиЭкономика11 ноября 2026 10:46

Минпромторг не ожидает перебоев поставок электроники из-за введения техсбора

Минпромторг прокомментировал возможные последствия нового платежа для рынка электроники
Анна АДАМАЙТЕС
Минпромторг не ожидает перебоев поставок электроники из-за введения техсбора

Минпромторг не ожидает перебоев поставок электроники из-за введения техсбора

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Оснований ожидать перебоев с поставками электронной продукции из-за введения технологического сбора нет. Об этом 11 ноября, в среду, заявили в Минпромторге Российской Федерации.

"Отдельных штрафов за неуплату сбора не установлено. У компаний было время на подготовку", - сказали журналистам в министерстве.

В ведомстве отметили, что сбор будут администрировать через действующие системы маркировки и ГИСП, поэтому создавать новые информационные платформы не потребуется. Сумму сбора система рассчитает автоматически. Платеж будет одинаковым для импортной и российской продукции.

Ранее KP.RU сообщал, что Минпромторг утвердил перечень электроники, на которую распространится технологический сбор, и базовые ставки платежа. Механизм должен заработать с 1 декабря 2026 года: для ноутбуков базовая ставка составит 746 рублей, для смартфонов — 373 рубля за единицу.