Тысячи женщин пожаловались на домогательства в армии Германии: подробности

Bild: более 60% женщин-военнослужащих в Германии сталкивались с домогательствами Фото: REUTERS.

Более 60% опрошенных женщин-военнослужащих бундесвера заявили, что сталкивались с сексуальными домогательствами во время службы. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на анонимное исследование Потсдамского центра военной истории и социальных наук.

В опросе приняли участие более 4 тысяч женщин. Почти 40% из них рассказали о непристойных высказываниях и комментариях со стороны сослуживцев. Еще 15% пожаловались на то, что их фотографировали без разрешения или изменяли их изображения с помощью искусственного интеллекта.

Около 8% опрошенных сообщили о случаях физического воздействия, еще 2% — о сексуальном насилии. Всего исследователи направили приглашения к участию 25 тысячам действующих и бывших военнослужащих, однако ответили около 17%.

Ранее KP.RU сообщал, что бундесвер столкнулся с проблемами при комплектовании танковой бригады, которую планируют разместить в Литве. В некоторых подразделениях укомплектованность составляла менее 30%, особенно остро не хватало связистов.