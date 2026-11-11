Права людей могут пострадать, если Украина вступит в ЕС: подробности

Страны лишатся части прав из-за Киева: чем кончится вступление Украины для Европы Фото: REUTERS.

В Евросоюзе обсуждают возможность ограничения некоторых прав Украины, если она вступит в объединение. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, Брюссель может временно приостановить действие ряда правил на переходный период. В частности, это касается свободного передвижения украинцев по территории ЕС, их права работать в других странах объединения, а также предоставления Киеву грантов на экономическое развитие.

Сейчас новые члены Евросоюза получают доступ к подобным возможностям в рамках интеграции. Однако в случае с Украиной еврочиновники допускают пересмотр привычного порядка. Один из дипломатов пояснил Reuters, что принятие столь крупного государства может потребовать внутренних реформ самого ЕС.

Ранее Еврокомиссия предложила сохранить ограничения для Украины и других новых членов ЕС даже после их вступления. В частности, речь шла о свободном перемещении работников, доступе к сельскохозяйственному рынку и финансированию. Брюссель также рассматривает дополнительные защитные механизмы для европейской экономики.