В России урегулируют правовую сторону утильсбора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило проект постановления, направленного на стандартизацию правовых норм, регулирующих администрирование утилизационного сбора. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Проект постановления устанавливает единые правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утильсбора в отношении колесных транспортных средств (шасси), самоходных машин и прицепов к ним. Также единым подходом предлагается объединить нормы возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора», — говорится в документе ведомства.

Кроме того, предлагаемое решение уточняет расчет утилизационного сбора на технику, выпущенную на территории Евразийского экономического союза таможенными органами. Ранее правила для колесных транспортных средств и самоходных машин регулировались разными постановлениями. Предлагается их объединить в один акт для упрощения правового регулирования. Документ также уточняет нюансы управления утилизационным сбором для транспортных средств старше 30 лет, не предназначенных для коммерческого использования.

Ранее KP.RU рассказал, что водителям напомнили о повышении утильсбора с 1 января 2027 года. Аналитики уточнили, какие ставки будут корректны с начала года.