Банки поднимают ставки по вкладам

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

С 11 ноября ВТБ поднял доходность по вкладу «Выгодное начало» до 20% годовых. Речь идёт о коротком продукте — деньги размещаются на два месяца. Повышенная ставка рассчитана на новую аудиторию: открыть вклад могут как новые клиенты банка, так и действующие, которые не держали вклады или накопительные счета в банке последние 180 дней.

Сумма размещения — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены, а проценты начисляются одной выплатой в конце срока. Оформить продукт можно в отделении, через банкомат или в мобильном приложении банка. На одного клиента допускается только один такой вклад.

По замыслу банка, короткий формат должен помочь вкладчикам пережить сезон активных трат — от «чёрной пятницы» до новогодних праздников — без потери сбережений. Руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев назвал предложение «белой пятницей»: по его словам, за два месяца деньги «не просто сохранятся, а принесут доход существенно выше среднего по рынку».

На фоне ноябрьского рынка ставка банка действительно выделяется. Большинство крупных банков предлагают на коротких сроках 15–16,5% годовых, тогда как 20% на двухмесячном горизонте — редкое исключение. Правда, стоит учитывать лимит в 50 тысяч рублей.

Тем, кто рассматривает альтернативы, стоит присмотреться к предложениям других игроков. Т-Банк с 10 ноября повысил ставки по непополняемому «СмартВкладу»: на четыре месяца — 14% годовых, на пять-шесть месяцев — 12%. Альфа-Банк по «Альфа-Вкладу для новых денег» предлагает до 13,61% годовых с капитализацией на пять месяцев. Сбербанк для новых клиентов даёт 19% годовых по вкладу «Выгодный старт +», но только на сумму до 100 тысяч рублей, а для действующих клиентов по «Лучшему %» — до 13,5%. Россельхозбанк по «Своему вкладу» со ставкой в конце срока предлагает до 13,1% годовых. Ак Барс Банк для новых клиентов по вкладу «Времена года» держит ставку до 13,7% годовых.