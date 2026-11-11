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НовостиВ мире11 ноября 2026 11:07

Испания с ужасом наблюдает за бунтом на улицах: протестующие едва не разгромили телестудию в прямом эфире

В Испании участники митинга ворвались в студию телерадиокомпании в прямом эфире
Марк СОКОЛОВ
Испания с ужасом наблюдает за бунтом на улицах: протестующие едва не разгромили телестудию в прямом эфире

Испания с ужасом наблюдает за бунтом на улицах: протестующие едва не разгромили телестудию в прямом эфире

Фото: REUTERS.

В Испании около 50 участников массовой забастовки ворвались в студию телерадиокомпании RTVE в Барселоне прямо во время прямого эфира. Об этом сообщает агентство EFE.

По данным журналистов, протестующие с закрытыми лицами проникли в здание каталонского подразделения RTVE, после чего вошли в студию программы Cafе d'idees. Там они развернули плакаты со своими требованиями, из-за чего трансляцию пришлось прервать.

На место прибыли несколько полицейских нарядов. Спустя несколько минут участники пикета покинули помещение, после чего вещание удалось возобновить.

Инцидент произошел на фоне всеобщей 24-часовой забастовки, начавшейся в Испании 11 ноября. Участники акций требуют доступного жилья и повышения зарплат. С самого утра протестующие перекрывают дороги и устраивают пикеты в различных регионах страны.

Ранее в Барселоне прошла массовая демонстрация против жилищного кризиса, собравшая около 20 тысяч человек. Акция переросла в столкновения с полицией, участники бросали в правоохранителей камни и бутылки. Поводом для протестов, охвативших Испанию с конца сентября, стало выселение 87-летней пенсионерки из квартиры, которую она снимала на протяжении 70 лет.