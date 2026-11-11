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НовостиПолитика11 ноября 2026 11:15

«Не скоро дело делается»: Мединский оценил перспективы создания новой системы безопасности

Мединский: обсуждать архитектуру безопасности нужно после завершения конфликта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мединский: обсуждать архитектуру безопасности нужно после завершения конфликта

Мединский: обсуждать архитектуру безопасности нужно после завершения конфликта

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Российская Федерация считает обоснованным и своевременным обсуждение вопросов будущего устройства системы безопасности после завершения украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Помощник главы государства напомнил, что российская сторона регулярно выступала с инициативами по формированию устойчивой системы международной безопасности.

«Вопрос об архитектуре безопасности поднимался Россией не раз. В 2008 году и в 2021 году, когда мы направляли НАТО и США документы. Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», — отметил Мединский.

Напомним, в руководстве страны подчёркивают, что устойчивое урегулирование невозможно без долгосрочных гарантий и учёта интересов безопасности РФ, о чём Москва неоднократно уведомляла западные государства в официальных предложениях.