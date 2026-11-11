На атомном ледоколе «Урал» успешно испытали спутниковую связь. Фото представлено KP.RU

«Бюро 1440» провело успешные испытания спутниковой связи нового поколения на атомном ледоколе «Урал», следующему по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщили в компании.

В «Бюро 1440» уточнили, что впервые в России связь с ледоколом обеспечивалась через отечественные низкоорбитальные технологии, включая собственную космическую и наземную инфраструктуры, — в перспективе, как отмечается, это позволит охватить устойчивой связью и широкополосным интернетом всю акваторию СМП, включая маршруты до Северного полюса, где другие отечественные решения недоступны.

В испытаниях участвовали «ГлавСевморпуть», «Атомфлот» и ФМБА России. На борт установили терминал «1440.УЛЬТРА» производства «Бюро 1440». Замгендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отметил, что решение подтвердило готовность работать в сложных температурных и эксплуатационных условиях Севморпути. По его словам, цель сотрудничества с судоходством — создать непрерывный цифровой контур для судовладельцев и грузоотправителей, повысить прозрачность логистики и обеспечить стабильную связь для экипажей.

Фото представлено KP.RU

Фото представлено KP.RU

Начальник Центра санитарной авиации и скорой медицинской помощи ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна Наталья Баранова подчеркнула, что внедрение спутниковой связи нового поколения ляжет в основу широкого применения телемедицины на всём протяжении СМП. Гендиректор «Атомфлота» Яков Антонов также выразил надежду, что решения «Бюро 1440» станут основой единого цифрового контура управления флотом и повысят предсказуемость логистики в высоких широтах.

Ранее в поездах российских железных дорог стартовали испытания спутниковой связи, созданной на базе отечественной низкоорбитальной группировки компании «Бюро 1440».