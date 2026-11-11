На атомном ледоколе «Урал» успешно испытали спутниковую связь

«Бюро 1440» провело успешные испытания спутниковой связи нового поколения на атомном ледоколе «Урал», следующему по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщили в компании.
В «Бюро 1440» уточнили, что впервые в России связь с ледоколом обеспечивалась через отечественные низкоорбитальные технологии, включая собственную космическую и наземную инфраструктуры, — в перспективе, как отмечается, это позволит охватить устойчивой связью и широкополосным интернетом всю акваторию СМП, включая маршруты до Северного полюса, где другие отечественные решения недоступны.
В испытаниях участвовали «ГлавСевморпуть», «Атомфлот» и ФМБА России. На борт установили терминал «1440.УЛЬТРА» производства «Бюро 1440». Замгендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отметил, что решение подтвердило готовность работать в сложных температурных и эксплуатационных условиях Севморпути. По его словам, цель сотрудничества с судоходством — создать непрерывный цифровой контур для судовладельцев и грузоотправителей, повысить прозрачность логистики и обеспечить стабильную связь для экипажей.
Начальник Центра санитарной авиации и скорой медицинской помощи ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна Наталья Баранова подчеркнула, что внедрение спутниковой связи нового поколения ляжет в основу широкого применения телемедицины на всём протяжении СМП. Гендиректор «Атомфлота» Яков Антонов также выразил надежду, что решения «Бюро 1440» станут основой единого цифрового контура управления флотом и повысят предсказуемость логистики в высоких широтах.
Ранее в поездах российских железных дорог стартовали испытания спутниковой связи, созданной на базе отечественной низкоорбитальной группировки компании «Бюро 1440».