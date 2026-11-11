Россиянам рассказали, как снизить риск деменции без лекарств

Для защиты от деменции достаточно 150 минут умеренной активности в неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Риск развития деменции можно снизить, если следить за здоровьем и придерживаться полезных привычек. Врач-невролог, цефалголог Анна Суша рассказала, что регулярная физическая активность, полноценный сон, правильное питание и общение помогают поддерживать работу мозга и сохранять память. Об этом пишет Lenta.ru.

«Ходьба, плавание, велосипед улучшают микроциркуляцию и стимулируют выработку белка BDNF, который буквально растит новые нейронные связи. Вам не нужны изнуряющие марафоны, достаточно 150 минут умеренной активности в неделю», – уточнила Суша.

Врач также посоветовала постоянно давать мозгу новую нагрузку. Например, учить иностранные языки, осваивать музыкальные инструменты или танцы. Обычные кроссворды и судоку могут быть менее полезны, если человек давно привык их решать и не сталкивается с новыми задачами.

Не менее важную роль играет сон и питание. В рацион стоит включать жирную рыбу, грецкие орехи, оливковое масло, чернику и листовую зелень. Невролог также призвала не забывать о живом общении и проверке слуха. Одиночество и тугоухость относятся к факторам риска когнитивных нарушений.

Прежде невролог Валерий Новоселов рассказал, что растерянность, забывчивость и трудности с ориентацией в привычных местах могут быть ранними признаками деменции.