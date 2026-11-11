В МИД РФ рассказали, что будет после переговоров в Абу-Даби

Рябков: По итогам встречи в Абу-Даби есть основа для последующей работы Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

По итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта в Абу-Даби имеется основа для последующей работы. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В принципе есть основа для дальнейшей работы", - сказал дипломат.

Как писал сайт KP.RU, руководитель делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона благодарна властям ОАЭ за прекрасную организацию трехсторонних переговоров в столице страны Абу-Даби.

Ранее дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш отметил, что власти страны рассчитывают, что завершившиеся в Абу-Даби переговоры в трехстороннем формате приведут к позитивному прорыву. По его словам, это в свою очередь создаст условия для завершения длительного противостояния и глубокого кризиса.

Напомним, трехсторонние переговоры по урегулирования украинского кризиса проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября.