Сотрудница OpenAI Бейкер сообщила пранкерам о поддержке Остином Украины

Бывший министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS.

Бывший министр обороны США Ллойд Остин продолжает в частном порядке оказывать содействие украинской стороне. Об этом в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила глава отдела политики национальной безопасности компании OpenAI Саша Бейкер, ранее занимавшая пост помощника заместителя главы Пентагона.

Запись беседы, в которой пранкеры выступали от имени руководства украинских спецслужб, опубликована в их Telegram-канале.

В ходе общения Бейкер отметила, что бывший руководитель американского военного ведомства сохраняет активность на международной арене и недавно посещал профильную конференцию по безопасности в Варшаве. По ее словам, Остин продолжает делать все от него зависящее для поддержки Киева уже в статусе частного лица.

Характеризуя период работы Остина на посту главы Пентагона с 2021 по 2025 год, Бейкер подчеркнула его жесткую позицию в вопросах материально-технического обеспечения.

«Да, он был невероятно настойчив. Помню, как он заставлял меня буквально "перерывать" все шкафы в поисках дополнительных боеприпасов и снаряжения для Украины», — поделилась подробностями экс-чиновница.

Пранкеры также утверждают, что в беседе участвовали представители OpenAI: Саша Бейкер, Кэролайн Зир и Бен Крэмптон. Они выразили готовность подключать украинские государственные структуры, ответственные за компьютерные сети и критически важную инфраструктуру, к своей программе.

Напомним, Остин посещал Киев, постоянно заявляя о новых пакетах помощи Украине.