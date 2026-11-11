Анонимное письмо вызвало массовую эвакуацию школ в Италии: что было в послании

В Италии массово эвакуировали школы после серии сообщений о минировании Фото: Анна ЕПАНЕШНИКОВА.

Более ста школ в разных городах Италии получили сообщения об угрозе взрыва, после чего учеников и сотрудников эвакуировали. Об этом 11 ноября сообщило агентство ANSA.

Поводом стало анонимное электронное письмо, разосланное учебным заведениям по всей стране. В нем говорилось, что в зданиях якобы оставили мощное взрывное устройство в пластиковом пакете с дистанционным запалом. Отправитель также угрожал уничтожить итальянцев и устроить геноцид.

На местах работают правоохранительные органы, которые проверяют здания и ищут возможные взрывные устройства. Число школ, сообщивших об угрозах, продолжает увеличиваться.

Похожий инцидент на День знаний произошел в Ленинградской области. Десятки школ, детских садов и больниц получили сообщения о якобы заложенных бомбах. Губернатор Александр Дрозденко назвал рассылку спланированной информационной атакой, спецслужбы проверили поступившие сигналы.