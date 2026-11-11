Мединский: Каждая пядь российской земли будет возвращена Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что каждая пядь российской земли будет возвращена.

"Что касается территориальных вопросов, каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе", - прокомментировал он вопрос о том, затрагивался ли на переговорах вопрос территорий.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства Владимир Путин указал, что территории Донбасса, а также Новороссии должна быть полностью освобождены от украинских боевиков российскими войсками в ходе проведения специальной военной операции.

Российский лидер отметил, что при этом ВСУ попытаются отвлечь российскую армию от выполнения ключевой задачи атаками с ограниченными задачами силами спецподразделений.

Напомним, трехсторонние переговоры по урегулирования украинского кризиса проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября.