Истребители НАТО опозорились: они не смогли догнать дрон, который удрал от них в соседнюю страну Фото: REUTERS.

В Литве истребители НАТО не смогли сбить беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны и улетевший в Латвию. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

Инцидент произошел в ночь на 11 ноября. В нескольких районах Литвы объявили воздушную тревогу из-за четырех замеченных вблизи страны беспилотников. Один из них пересек литовскую территорию, после чего направился в Латвию.

Для перехвата дронов в воздух дважды поднимали истребители НАТО, однако уничтожить цели не удалось. При этом премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что возле города Биржай обнаружили обломки ракеты, выпущенной одним из самолетов альянса.

По словам министра обороны страны Робертаса Каунаса, еще накануне Белоруссия предупредила Вильнюс о возможном приближении беспилотников. Глава ведомства предположил, что это могли быть украинские дроны, отклонившиеся от курса во время атаки на российские регионы.

Ранее литовские военные уже пропустили украинский беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны 18 октября. Тогда Каунас объяснил неудачу плохой видимостью из-за тумана. После инцидента власти Литвы решили обсудить с НАТО изменение правил перехвата дронов, чтобы военные могли уничтожать их даже в сложных погодных условиях.