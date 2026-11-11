В поселке под Новосибирском мужчина насмерть забил битой отца двоих детей

Погибший Никита Сысоев с женой и дочками. Фото: соцсети Никиты, предоставлено КП-Новосибирск.

8 ноября в поселке Дорогино Новосибирской области произошла трагедия: 28-летнего Никиту Сысоева до смерти избили битой. Он провожал домой подругу Ольгу вместе со своей женой и детьми, когда на них напал официальный супруг Ольги Иван, с которым женщина не жила около двух с половиной лет. Все произошло на глазах у маленьких дочек, сообщает КП-Новосибирск.

По словам близкой подруги семьи Анны, Иван трижды ударил Никиту битой по голове, а затем ударил и его жену. Никиту увезли в Черепановскую больницу, врачи провели трепанацию черепа, но спасти его не удалось — он скончался утром 9 ноября. У него остались двое несовершеннолетних детей.

Ольга рассказала, что Иван весь вечер звонил ей и угрожал убийством. Она уверена, что он приехал именно за ней, но Никита оказался рядом и попытался защитить подругу. Женщина утверждает, что муж систематически бил ее, в том числе после родов. За рулем машины, по ее словам, находилась сестра нападавшего.

В СУ СК по Новосибирской области сообщили, что мужчине предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Он заключен под стражу, расследование продолжается. .

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