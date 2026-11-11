Делегация России улетит из ОАЭ в Москву 11 ноября Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская делегация, участвовавшая в трехсторонних переговорах в Абу-Даби, во вторник, 11 ноября, вылетит из ОАЭ в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Сегодня российская делегация улетит в Москву", - сказал собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи в Абу-Даби заявил, что каждая пядь российской земли будет возвращена так или иначе.

Ранее дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш отметил, что руководство страны рассчитывает, что завершившиеся в Абу-Даби переговоры в трехстороннем формате между РФ, США и Украиной приведут к позитивному прорыву. Это создаст условия для завершения длительного противостояния и глубокого кризиса.

Напомним, трехсторонние переговоры по урегулирования украинского кризиса проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября.