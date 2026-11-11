В Кремле прокомментировали участие Путина в саммите G20 в США

Песков заявил, что еще нет решения об участии Путина в саммите G20 в США Фото: REUTERS.

В настоящее время еще нет решения об участии президента РФ Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Майами (США). Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, российский лидер открыт к любым встречам.

"Пока нет решения относительно участия Путина в саммите "Большой двадцатки" в США", - сказал он.

Ранее Песков подчеркнул, что говорить о возможных контактах Владимира Путина и канцлера Германии Фридриха Мерца на полях саммита G20 в Майами пока рано. Он отметил, что разговоры о возможности поездки Путина на само мероприятие также преждевременны.

В МИД РФ отмечали, что администрация США настаивает на участии президента России в саммите G20.