Зезюлин: отношения РФ и Франции находятся в самой низкой точке за всю историю

Зезюлин заявил, что полноценный политический диалог между Москвой и Парижем фактически отсутствует Фото: Тимур ХАНОВ..

Российско-французские отношения находятся сейчас в самой низкой точке за всю историю двусторонних связей. Страны толком не разговаривают. Такую оценку дал временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин в беседе с РИА Новости.

«Отношения находятся на одной из самых низких точек в истории», - подчеркнул Зезюлин, отвечая на вопрос агентства о текущем состоянии отношений между Москвой и Парижем.

По его оценке, политический диалог как таковой в настоящий момент между двумя странами практически не ведется.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы французского МИД Жан-Ноэля Барро о тяжелом положении России. Она заявила, что его слова являются гнусной ложью и не совпадают с действительностью.