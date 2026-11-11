Зезюлин: отношения РФ и Франции находятся в самой низкой точке за всю историю

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Российско-французские отношения находятся сейчас в самой низкой точке за всю историю двусторонних связей. Страны толком не разговаривают. Такую оценку дал временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин в беседе с РИА Новости.
«Отношения находятся на одной из самых низких точек в истории», - подчеркнул Зезюлин, отвечая на вопрос агентства о текущем состоянии отношений между Москвой и Парижем.
По его оценке, политический диалог как таковой в настоящий момент между двумя странами практически не ведется.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы французского МИД Жан-Ноэля Барро о тяжелом положении России. Она заявила, что его слова являются гнусной ложью и не совпадают с действительностью.