Один человек погиб, двое ранены из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Белгородской области в результате атаки украинских боевиков один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщил региональный оперштаб.

"В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

В оперштабе уточнили, что пострадавшая при атаке женщина с предварительным диагнозом "акубаротравма" доставлена в больницу.

Кроме того, в поселке Волоконовка из-за атаки украинского дрона на автомобиль пострадал мужчина, он также госпитализирован.

Как писал сайт KP.RU, ночью 11 ноября вражеские беспилотники атаковали Смоленскую область. По словам главы региона Василия Анохина, в результате атаки обломки БПЛА попали в многоэтажный дом в Ярцево. Из самого пожара спасли 10 человек. К сожалению, двое погибли.